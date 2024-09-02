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13:53, 2 сентября 2024Мир

На Западе заявили об успехе России из-за ошибок ВСУ

Foreign Affairs: Россия наступает из-за ошибок в координации ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия наступает в Донбассе из-за ошибок в координации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проблем с ротацией кадров. Об этом сообщает газета Foreign Affairs со ссылкой на источники.

«Повторяющиеся проблемы с ротацией подразделений, координацией соседних подразделений, неясные командные отношения и использование приданных подразделений бригадами усугубляют относительное отставание Украины в живой силе и боеприпасах», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что многие украинские военные командиры не получают внятной информации о ситуации на поле боя, что также усугубляет положение войск. Авторы подчеркивают, что подобные «тактические просчеты» могут иметь стратегические последствия.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ оказались в безвыходном положении в Курской области. По словам Макгрегора, меньше половины войск, которые изначально вошли в регион, остались в живых. Кроме того, среди отправленных в российский регион военных много иностранных наемников.

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      Максим Габриелян
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