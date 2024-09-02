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02:22, 2 сентября 2024Из жизни

Порнозвезда рассказала о сломанных пенисах и механических протезах

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Порнозвезда Абелла Дэнжер заявила, что знала коллег со сломанными пенисами и механическими протезами. Об этом пишет издание Unilad.

В подкасте Barstool Sports Дэнжер призналась, что при таком роде деятельности протезы половых органов — это обычное дело. «В порно масса парней с механическими членами», — утверждает она.

Одного из таких порноактеров Дэнжер знала лично. «Один парень заменял себе член столько раз, что я его видела с тремя разными», — говорит она.

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По ее словам, в прошлом он постоянно делал себе инъекции для продления эрекции и в итоге довел себя до импотенции. После этого ему имплантировали металлический стержень.

Называть имена порноактеров с «механическими членами» Дэнжер отказалась, но пообещала после эфира сказать их ведущим подкаста.

Ранее сообщалось, что порноактер из США сломал пенис во время съемок, в результате чего его орган уменьшился на пять сантиметров. Тем не менее он сумел полностью восстановиться после травмы и даже получил несколько профессиональных наград.

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      Олег Парамонов
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