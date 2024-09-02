Украина ввела санкции против аэропортов России

Президент Украины Зеленский ввел санкции против крупнейших аэропортов России

Киев раскрыл детали санкций против авиационной инфраструктуры России. Указ со списком из 73 юридических и 74 физических лиц, отвечающих за работу объектов, опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В том числе в него попали аэропорт Внуково, «Аэро-Шереметьево», аэропорт Пулково, аэропорты Краснодара, Хабаровска, Новосибирска и Екатеринбурга, а также ООО «Домодедово Эрфилд».

О самом введении санкций Зеленский сообщил накануне, не называя каких-либо деталей. Также сегодня, 2 сентября, на сайте опубликован указ о введении санкций против 164 физических и 11 юридических лиц, которых в Киеве считают коллаборантами. Таким образом, под санкции в общей сложности попали более 320 лиц.

Ранее представитель Росавиации рассказал, что в стране планируют поднять аэронавигационные сборы с авиакомпаний для наполнения фонда реконструкции аэродромов. Позднее в Минтрансе подтвердили обсуждение вопроса, хотя и отказались назвать решение принятым.