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20:56, 2 сентября 2024Экономика

Украина ввела санкции против аэропортов России

Президент Украины Зеленский ввел санкции против крупнейших аэропортов России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Киев раскрыл детали санкций против авиационной инфраструктуры России. Указ со списком из 73 юридических и 74 физических лиц, отвечающих за работу объектов, опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В том числе в него попали аэропорт Внуково, «Аэро-Шереметьево», аэропорт Пулково, аэропорты Краснодара, Хабаровска, Новосибирска и Екатеринбурга, а также ООО «Домодедово Эрфилд».

О самом введении санкций Зеленский сообщил накануне, не называя каких-либо деталей. Также сегодня, 2 сентября, на сайте опубликован указ о введении санкций против 164 физических и 11 юридических лиц, которых в Киеве считают коллаборантами. Таким образом, под санкции в общей сложности попали более 320 лиц.

Ранее представитель Росавиации рассказал, что в стране планируют поднять аэронавигационные сборы с авиакомпаний для наполнения фонда реконструкции аэродромов. Позднее в Минтрансе подтвердили обсуждение вопроса, хотя и отказались назвать решение принятым.

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