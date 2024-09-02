Россиянина с ампутированной ступней нашли без признаков жизни в запертой квартире

В Ленобласти инвалида без ступни нашли без признаков жизни в запертой квартире

В Ленинградской области инвалида с ампутированной ступней нашли без признаков жизни в запертой квартире. Об этом стало известно 78.ru.

По информации телеканала, 77-летнего россиянина в луже крови обнаружил сосед, он вызвал экстренные службы. Прибывшие на место оперативники отыскали в доме записку, в которой житель Ленобласти указал данные своей жены. Также неподалеку от трупа находился пистолет.

Супруга рассказала, что мужчина увлекался оружием. В феврале 2024 года россиянину ампутировали ступню из-за осложнения, вызванного сахарным диабетом.

Правоохранительные органы изъяли оружие и 11 патронов с маркировкой. Пистолет не был зарегистрирован. Выясняются другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в квартире города Мурино Ленинградской области нашли женщину без признаков жизни, рядом с которой находился младенец.