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21:15, 2 сентября 2024Культура

Сильвестр Сталлоне выпустит приквел «Рокки»

Сильвестр Сталлоне рассказал подробности нового фильма про Рокки Бальбоа

Фото: Photo Image Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Легендарный актер Сильвестр Сталлоне заявил, что работает над приквелом одного из главных фильмов в своей карьере «Рокки». Слова Слая передает портал Games Radar.

Как рассказал журналистам Сталлоне, предыстория будет повествовать о юности самого известного киношного боксера. По сюжету, 17-летний Бальбоа знакомится со своей будущей женой Эдриан и ее братом Поли.

«Сценарий очень дорог и близок моему сердцу. Он напоминает "Леди и бродягу", но только с людьми. Это будет прекрасно», — сказал актер.

Ранее сообщалось, что 78-летний Сталлоне показал свое архивное фото.

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      Андрей Шеньшаков
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