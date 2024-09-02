Сильвестр Сталлоне выпустит приквел «Рокки»

Легендарный актер Сильвестр Сталлоне заявил, что работает над приквелом одного из главных фильмов в своей карьере «Рокки». Слова Слая передает портал Games Radar.
Как рассказал журналистам Сталлоне, предыстория будет повествовать о юности самого известного киношного боксера. По сюжету, 17-летний Бальбоа знакомится со своей будущей женой Эдриан и ее братом Поли.
«Сценарий очень дорог и близок моему сердцу. Он напоминает "Леди и бродягу", но только с людьми. Это будет прекрасно», — сказал актер.
Ранее сообщалось, что 78-летний Сталлоне показал свое архивное фото.