Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:33, 2 сентября 2024Силовые структуры

Следователи рассказали об основных версиях крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Неисправность и ошибку пилота назвали версиями крушения Ми-8 на Камчатке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следственные органы рассматривают две основные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета России (СКР).

В качестве приоритетных версий рассматривает техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. С места крушения были изъяты бортовой самописец, GPS-навигатор и техническая документация. Назначены судебно-медицинские, химическая, летно-техническая судебные экспертизы.

На месте крушения вертолета Ми-8 нашли тела всех жертв авиакатастрофы.

Вертолет потерпел крушение на Камчатке 31 августа. Ми-8 направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. 22 человека, находившиеся на борту, не выжили.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Польша заявила об обязанности сбивать ракеты России над Украиной. Что об этом думают в НАТО и как это повлияет на СВО?

      Российский школьник с игрушечным оружием в руках спровоцировал полицейскую проверку

      Учеников российской школы вывели на линейку с табличкой «1-й Z класс»

      Фигурант дела генерала Попова завершил ознакомление с материалами

      Стало известно о нарушении работы экипажа МКС из-за Starliner

      Лавров обвинил Украину в срыве восстановления зерновой сделки

      Путин рассказал о знающих китайских язык членах семьи

      Москвичам рассказали о дождях в сентябре

      Следователи рассказали об основных версиях крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

      Минобороны показало уничтожение дивизиона ПВО ВСУ в Сумской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше