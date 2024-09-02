Следователи рассказали об основных версиях крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Неисправность и ошибку пилота назвали версиями крушения Ми-8 на Камчатке

Следственные органы рассматривают две основные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета России (СКР).

В качестве приоритетных версий рассматривает техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. С места крушения были изъяты бортовой самописец, GPS-навигатор и техническая документация. Назначены судебно-медицинские, химическая, летно-техническая судебные экспертизы.

На месте крушения вертолета Ми-8 нашли тела всех жертв авиакатастрофы.

Вертолет потерпел крушение на Камчатке 31 августа. Ми-8 направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. 22 человека, находившиеся на борту, не выжили.