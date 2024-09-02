Московский медиафестиваль собрал ведущих игроков российского рынка и лидеров мнений

Около 49 тысяч человек посетили Московский медиафестиваль за два дня

На ВДНХ завершился Московский медиафестиваль, который прошел при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы. Событию удалось охватить как запросы профессионалов медиаиндустрии, так и интересы массовой аудитории, в том числе — столичных школьников, студентов и начинающих специалистов. Организаторы провели более 60 образовательных сессий и более 40 развлекательных активностей, которые объединили разные грани медиа и обеспечили досуг для жителей города в последние выходные лета.

Московский медиафестиваль собрал на одной площадке около 100 компаний и более 230 ярких личностей, включая спикеров-экспертов, известных блогеров, артистов и других лидеров мнений. Контент и активности для гостей подготовили ведущие игроки медиарынка, среди которых: известные бренды и компании — VK, Т-банк, «Билайн», S7 Airlines, Lamoda, телеканалы — ТНТ, СТС, НТВ, «Россия», «Домашний», ключевые издания — «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва», «Московский комсомолец», медиахолдинги — «Газпром-Медиа Холдинг», Rambler&Co, Independent Media, «Москва Медиа», РГ «Медиа», News Media и другие представители отрасли.

За минувшие выходные событие посетили около 49 тысяч человек. Целью проведения фестиваля стало стремление показать, что медиа — отражение всех сфер жизни общества. Каждый человек так или иначе соприкасается с этим рынком через свои хобби или профессию, поэтому отрасль сохраняет свою актуальность и популярность для карьерного развития. В ходе дискуссий, лекций, презентаций, паблик-токов и мастер-классов спикеры затронули разные тематические грани медиа: от музыки, ЗОЖ, кино, театра, моды, туризма, культуры и семьи до карьеры, бизнеса, науки и цифровой безопасности. Так фестиваль вышел за рамки индустриальной повестки и предложил релевантную программу для всех жителей столицы и ее гостей, желающих познакомиться с миром медиа и его героями.

Открывая пленарную сессию, первый заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы города Москвы Юлия Казакова отметила, что задача фестиваля — показать весь спектр современных медиа, от традиционных, включая прессу, телевидение, радио, рекламу, до соцсетей, блогосферы и онлайн-кинотеатров, и всё множество форматов и технологических возможностей, которые есть у современных СМИ. По ее словам, Москва — это и медиастолица, где сосредоточены крупнейшие медиакомпании, и лидер коммуникаций и всех новых технологий. «Хотя медиасфера сегодня меняется, самое главное и самое ценное в профессиональных медиа — это качество контента, это достоверность, это ответственность», — отметила Казакова.

На площадке Московского медиафестиваля работали пять самостоятельных зон: «Обучение», «Герои медиа», «Развлечение» и «Вдохновение», а также «Ярмарка медиаизданий», объединившая более 45 представителей печатной прессы и книжной индустрии. Дополнили программу мероприятия вечерние события: 31 августа на главной сцене фестиваля выступили DAASHA, Никита Киоссе, НайдИ, Фейгин, ЭRIKA, Мартгорит и Марьяна Ми, а 1 сентября состоялся шоу-показ лучших рекламных роликов страны «Ночь пожирателей рекламы».

Московский медиафестиваль — бесплатный городской интеллектуально-развлекательный фестиваль, посвященный российской медиаиндустрии. Узнать больше о мероприятии можно на официальных страницах проекта в социальных сетях: Телеграм-канал и «ВКонтакте».

Официальная площадка: ВДНХ

Организационные партнеры: LBL, ЦРБК

Генеральные партнеры: Russ, Wildberries

Ключевой партнер: АО «Почта России» Организационный комитет: «Москва Медиа», «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва», «Московский Комсомолец», «Лев», ГИПП, ИМ «Медиа», Союз журналистов Москвы

Стратегические партнеры: «Газпром-Медиа Холдинг», Rambler&Co, «МИР24»

Ключевые информационные партнеры: ТАСС, РГ «Медиа», ГПМ «Радио», Sostav, Independent Media, News Media, 2x2, KudaGo, LIFE

