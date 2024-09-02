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16:56, 2 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о побеге «днепропетровских маньяков» после подписания контракта с ВСУ

«ВО»: на Украине заключенные с оружием сбежали после подписания контракта с ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине двое заключенных с оружием сбежали после подписания контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Объявление о розыске мужчин опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО»).

«Заключенные эти оказались непростыми. В 2000-х их называли "днепропетровские маньяки". Они забивали случайных прохожих молотком и отверткой», — говорится в публикации «ВО».

По информации Telegram-канала, жертвами мужчин стал 21 человек. Суд приговорил их к пожизненному тюремному заключению, однако они смогли выйти на свободу в рамках мобилизации осужденных.

25 августа стало известно о побеге в Одесской области мобилизованных в ВСУ заключенных. Инцидент произошел в селе Сычавка, мужчины были вооружены автоматами.

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      Екатерина Грищенко
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