Стало известно о побеге «днепропетровских маньяков» после подписания контракта с ВСУ

«ВО»: на Украине заключенные с оружием сбежали после подписания контракта с ВСУ

На Украине двое заключенных с оружием сбежали после подписания контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Объявление о розыске мужчин опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО»).

«Заключенные эти оказались непростыми. В 2000-х их называли "днепропетровские маньяки". Они забивали случайных прохожих молотком и отверткой», — говорится в публикации «ВО».

По информации Telegram-канала, жертвами мужчин стал 21 человек. Суд приговорил их к пожизненному тюремному заключению, однако они смогли выйти на свободу в рамках мобилизации осужденных.

25 августа стало известно о побеге в Одесской области мобилизованных в ВСУ заключенных. Инцидент произошел в селе Сычавка, мужчины были вооружены автоматами.