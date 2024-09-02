В Киеве сообщили об увольнении главы «Укрэнерго»

Нардеп Железняк: по решению совета директоров уволен глава «Укрэнерго» Кудрицкий

По решению наблюдательного совета (совета директоров) главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого сняли с должности. О его увольнении рассказал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

По данным нардепа, решение об отстранении Кудрицкого принял набсовет. Исполняющим обязанности главы «Укрэнерго» назначат зампредседателя правления Алексея Брехта.

Железняк возмутился решением совета директоров и увидел в нем стремление «сесть на все финансовые потоки». «НКРЭКУ захватили, с добавлением "Укрэнерго" завершение построения коррупционной пирамиды можно считать завершенным. С чем я наших коррупционеров и поздравляю», — написал он.

Ранее Евросоюз призвал Киев повременить с увольнением главы «Укрэнерго». В обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю говорится, что увольнение «может поставить под угрозу коллективную способность доноров поддерживать "Укрэнерго"».