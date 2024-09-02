В России высказались о сроках восстановления отношений с Западом

Депутат Чепа: восстановление отношений России с Западом может произойти быстро

После завершения украинского конфликта восстановление отношений России с Западом может произойти достаточно быстро, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что многое будет зависеть от итогов противостояния с Украиной.

«С одной стороны, мы видим, что наши отношения со многими странами сегодня находятся на минимальном уровне за последние десятилетия. Это вина политиков таких стран. Но мы понимаем, что позиции бизнеса, людей, несмотря на колоссальную пропаганду, во многом разнятся с официальной линией», — отметил Чепа.

По этой причине, как считает политик, восстановление отношений с западными странами возможно. Он подчеркнул, что Россия открыта к диалогу и этот диалог может состояться так скоро, как только то или иное государство выразит подобное желание.

«После завершения украинского конфликта восстановление отношений может произойти очень быстро. Но, опять же, пока многие страны ждут и смотрят на то, как будет заканчиваться противостояние и насколько оно пройдет безболезненно для Европы», — объяснил депутат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу со странами Запада, но намерена жестко реагировать на их недружественные шаги.