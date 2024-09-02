В российском регионе седьмой раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области седьмой раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области седьмой раз за день объявили ракетную опасность. Об этом стало известно из публикации врио губернатора российского региона Алексея Смирнова в его Telegram-канале.

Чиновник призвал находящихся дома жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой.

Гражданам, которых тревога застала на улице, Смирнов посоветовал зайти в укрытие или ближайшее здание.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

2 сентября президент России Владимир Путин заверил, что с «бандитами, которые забрались (...) в Курскую область», разберутся. При этом глава государства отметил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.