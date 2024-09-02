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09:46, 2 сентября 2024Мир

В Венгрии заявили о шантаже страны по вопросу Украины

Сийярто: Венгрия будет придерживаться позиции по Украине вопреки шантажу
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: John Thys / Reuters

Венгрия будет придерживаться позиции по Украине вопреки шантажу со стороны европейских политиков. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу РБК.

Сийярто рассказал о стигматизации позиции Будапешта по урегулированию конфликта со стороны западных политиков. Дипломат заявил, что стране приходится сталкиваться с сильным давлением и шантажом.

«От нас требуют изменить нашу позицию, но мы не готовы это сделать еще и потому, что такова воля венгерского народа», — подчеркнул глава МИД Венгрии. Он отметил, что большинство европейских политиков не предлагают контраргументов позиции Будапешта по вопросу. Министр добавил, что Венгрия и Словакия находятся в абсолютном меньшинстве в Европейском союзе (ЕС).

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила о ссоре Сийярто и главы евродипломатии Жозепа Борреля из-за Украины. Венгерский дипломат назвал предложения Борреля по Украине безрассудными.

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      Виктория Кондратьева
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