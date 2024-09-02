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07:07, 2 сентября 2024Мир

Южная Корея задумалась о сотрудничестве с Францией по делу о в Telegram

Yonhap: Сеул рассмотрит сотрудничество с Парижем по делу о дипфейках в Telegram

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Власти Южной Кореи намерены усилить меры по борьбе с сексуальными преступлениями, совершенными на основе дипфейков. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Уточняется, что в данном вопросе Сеул задумался о сотрудничестве с Парижем в борьбе сексуальными преступлениями в сфере цифровых технологий. Также власти рассматривают возможность проведения встречи с представителями платформы Telegram.

Как отмечает агентство, это произошло после того, как в Telegram появились каналы с дипфейковым порно. Произошедшее вызвало волну возмущения среди общественности, говорится в материале. В южнокорейском правительстве указали, что проблема подобных преступлений, помимо прочего, состоит в том, что серверы платформы располагаются за границей.

Ранее Южная Корея решила ужесточить позицию по отношению к Telegram. Президент республики Юн Сок Ель призвал тщательнее расследовать преступления сексуального характера.

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      Марина Совина
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