Заложники школы Беслана рассказали о применении террористами пыток с водой

Заложники школы Беслана рассказали о применении к ним террористами пыток с водой

Главарь захвативших в 2004 году школу в Беслане террористов Руслан Хучбаров по кличке Полковник приказал сломать все водопроводные краны и пригрозил расстрелом тем бандитам, кто позволит людям пить. Бывшие заложники рассказали «Ленте.ру», что отсутствие у заложников воды боевики превратили в пытку.

«Первый день пить еще давали, но как? Ставили в центре зала ведро с водой, кидали туда пакет. Потом вытаскивали его и бросали заложникам. Люди передавали мокрый пакет друг другу. До меня доходило полкапли, в самом уголочке», — рассказал видеооператор Карен Мдинарадзе.

В свою очередь, учительница истории Надежда Ильинична Гуриева рассказала, как один из террористов решил демонстративно «подготовиться к намазу». Она видела, как он пришел в спортивный зал несколькими бутылками воды, крикнул, чтобы все замолчали и не мешали ему «молиться», а затем стал умываться, мыть себе руки и ноги, наслаждаясь тем, как смотрели на него дети.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу в Беслане, в которой проходили праздничные мероприятия. 3 сентября состоялся штурм здания. В результате, по официальным данным, жертвами стали более 300 человек, 31 террорист был ликвидирован. 20 августа президент России Владимир Путин впервые после трагедии посетил школу №1 в Беслане 20 августа 2024 года.