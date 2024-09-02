Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:42, 2 сентября 2024Ценности

Звезда «Эйфории» появилась на Венецианском кинофестивале в оголяющем грудь платье

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

Американская актриса Сидни Суини посетила Венецианский кинофестиваль в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует InStyle.

26-летняя звезда телесериала «Эйфория» появилась на ковровой дорожке в вечернем платье люксового бренда Armani. На размещенных кадрах видно, что верх наряда выполнен из прозрачной ткани и аппликаций в виде цветов, которые оголяли ее грудь. При этом плиссированную юбку украшал длинный шлейф.

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

Знаменитость завершила образ украшениями ювелирного бренда De Beers, выбрав бриллиантовые часы и несколько колец.

В апреле Сидни Суини ответила хейтерам на критику размера ее груди.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Важнее всего остановить этот каток». На Украине боятся, что потеря Покровска может привести к серии катастроф

      В Британии призвали разрешить ВСУ удары Storm Shadow по России

      Стив Бушеми ввязался в уличную драку в Дублине

      Карпин высказался о будущем сборной России на международной арене

      Стала известна причина отсутствия новых фильмов о Джеймсе Бонде

      В МИД Украины резко отреагировали на визит Путина в Монголию

      Иэн Маккеллен заявил о возвращении к роли Гендальфа

      Индекс солнечного цикла достиг почти рекордных значений в XXI веке

      На Украине оштрафовали инвалида за неподтверждение своей инвалидности

      В российском регионе пожаловались на нашествие летучих мышей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше