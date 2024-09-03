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12:19, 3 сентября 2024Ценности

57-летняя Николь Кидман вышла в свет в облегающем платье

57-летняя актриса Николь Кидман посетила премьеру фильма в облегающем платье

Фото: Steve Vas / Imago / Globallookpress.com

Австралийская и американская актриса Николь Кидман посетила премьеру фильма «Идеальная пара» в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

57-летняя звезда «Мулен Ружа!» вышла в свет в облегающем атласном платье черного цвета, оформленном асимметричным декольте. Кроме того, она надела туфли на шпильках, а в качестве украшений выбрала длинные золотые серьги с зеленым камнем и массивное кольцо.

Визажисты сделали в макияже акцент на губы, нанеся на них ярко-красную помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в аккуратную прическу.

В августе сообщалось, что Николь Кидман снялась топлес для итальянской версии журнала L’Officiel.

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      Мария Винар
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