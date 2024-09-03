57-летняя Николь Кидман вышла в свет в облегающем платье

57-летняя актриса Николь Кидман посетила премьеру фильма в облегающем платье

Австралийская и американская актриса Николь Кидман посетила премьеру фильма «Идеальная пара» в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

57-летняя звезда «Мулен Ружа!» вышла в свет в облегающем атласном платье черного цвета, оформленном асимметричным декольте. Кроме того, она надела туфли на шпильках, а в качестве украшений выбрала длинные золотые серьги с зеленым камнем и массивное кольцо.

Визажисты сделали в макияже акцент на губы, нанеся на них ярко-красную помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в аккуратную прическу.

В августе сообщалось, что Николь Кидман снялась топлес для итальянской версии журнала L’Officiel.