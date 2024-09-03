Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:19, 3 сентября 2024Мир

Член семьи Трампа сравнил его с героем «Крестного отца»

Племянник Трампа сравнил его с героем «Крестного отца» из-за случая на кладбище
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Племянник кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда ТрампаФред Трамп — сравнил политика с персонажем трилогии «Крестный отец» после скандала на Арлингтонское кладбище. Об этом сообщает Newsweek.

«Фред Трамп сравнил взгляды своего дяди на армию со сценой в конце второго "Крестного отца", где персонажи обсуждают бомбардировку военно-морской базы США Перл-Хабор. Персонаж Сонни Корлеоне унижал военнослужащих, называя их "слабаками, потому что они рисковали своими жизнями ради незнакомцев", а Майкл Корлеоне признается, что записался в морскую пехоту», — передает газета.

Описав эту сцену, племянник экс-президента США сказал, что Трамп якобы считает военнослужащих, не вернувшихся после участия в боевых действиях, или тех, кого он считает ниже себя, «неудачниками».

28 августа Национальное общественное радио США сообщило, что двое сотрудников предвыборного штаба Трампа якобы оттолкнули работника Арлингтонского военного кладбища за то, что он помешал им фотографировать местность и вести видеосъемку.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший вице-президент России заявил о производстве топлива для ВСУ из российской нефти

      Шуфутинского потребовали признать народным артистом России

      Великобритания внесла рекордную сумму в фонд помощи Украине

      Россиянам назвали запрещенные для возведения в ипотеку постройки

      Египтянин заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО

      Москвичам назвали время прихода дождей

      Россиянина без признаков жизни нашли в канаве в Таиланде со следами пыток

      В Россию привезут северокорейское пиво

      В Пентагоне оценили возможность передачи Украине ракет большой дальности

      Заместитель генсека НАТО подал в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше