Член семьи Трампа сравнил его с героем «Крестного отца»

Племянник Трампа сравнил его с героем «Крестного отца» из-за случая на кладбище

Племянник кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа — Фред Трамп — сравнил политика с персонажем трилогии «Крестный отец» после скандала на Арлингтонское кладбище. Об этом сообщает Newsweek.

«Фред Трамп сравнил взгляды своего дяди на армию со сценой в конце второго "Крестного отца", где персонажи обсуждают бомбардировку военно-морской базы США Перл-Хабор. Персонаж Сонни Корлеоне унижал военнослужащих, называя их "слабаками, потому что они рисковали своими жизнями ради незнакомцев", а Майкл Корлеоне признается, что записался в морскую пехоту», — передает газета.

Описав эту сцену, племянник экс-президента США сказал, что Трамп якобы считает военнослужащих, не вернувшихся после участия в боевых действиях, или тех, кого он считает ниже себя, «неудачниками».

28 августа Национальное общественное радио США сообщило, что двое сотрудников предвыборного штаба Трампа якобы оттолкнули работника Арлингтонского военного кладбища за то, что он помешал им фотографировать местность и вести видеосъемку.