Игры медвежат в российском заповеднике попали в объектив фотоловушки

Игры медвежат в нижегородском заповеднике попали в объектив фотоловушки

Игры медвежат в Керженском заповеднике в Нижегородской области попали в объектив фотоловушки. Соответствующие кадры появились в сообществе природного комплекса в соцсети «ВКонтакте».

На размещенных кадрах запечатлены трое медвежат. Они выбежали на поляну и стали нападать друг на друга в игровой форме: они прыгали, размахивали передними лапами и пытались друг друга укусить.

«Ученики отправились за парты и будут осваивать новые знания, умения и навыки. Подросшие за лето детеныши медведей тоже приступили к серьезным занятиям», — рассказали сотрудники российского заповедника и уточнили, что до спячки животным необходимо запастись жиром.

Ранее сообщалось, что самая медленная погоня медведицы за медвежонком попала на видео. На размещенных кадрах можно было увидеть, как детеныш радостно бежал по тропинке, а его мать неспешно шла сзади.