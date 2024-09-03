Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:12, 3 сентября 2024Культура

Лариса Долина впервые прокомментировала взлом своего аккаунта

Певица Лариса Долина впервые отреагировала на взлом своего аккаунта хакерами

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В сети появилась первая реакция певицы Ларисы Долиной на взлом ее аккаунта в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Аудиозапись ее комментария опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам артистки, когда она узнала о случившемся, была в шоке. На записи слышно, что Долина едва сдерживает слезы.

«Мой аккаунт взломали. От моего имени написали, что я якобы наконец-то смогу помогать Украине, что устала молчать. Я не знаю, что делать. Это какой-то кошмар!» — сообщила она.

Ранее стало известно, что певица попросила взять ее под государственную защиту из-за угроз мошенников.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Лариса Долина попросила защиты у государства. Певице и ее семье угрожают расправой

      Популярная страна Азии досрочно отменила визы для россиян

      Мигранты избили россиян после отказа их девушек в знакомстве с ними и попали на видео

      Захарова назвала лаем слова главы Тайваня Лая Циндэ о возвращении территорий России Китаю

      Кержаков ушел из казахстанского «Кайрата»

      Массовая драка с поножовщиной у кафе в центре Москвы попала на видео

      Дженнифер Лопес опубликовала фото в купальнике

      21-летняя россиянка с ДЦП выпала с четвертого этажа и выжила

      На Западе рассказали о сложном положении ВСУ

      Бегунья-трансгендер из Италии не смогла выйти в финал Паралимпиады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше