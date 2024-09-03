Лариса Долина впервые прокомментировала взлом своего аккаунта

Певица Лариса Долина впервые отреагировала на взлом своего аккаунта хакерами

В сети появилась первая реакция певицы Ларисы Долиной на взлом ее аккаунта в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Аудиозапись ее комментария опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам артистки, когда она узнала о случившемся, была в шоке. На записи слышно, что Долина едва сдерживает слезы.

«Мой аккаунт взломали. От моего имени написали, что я якобы наконец-то смогу помогать Украине, что устала молчать. Я не знаю, что делать. Это какой-то кошмар!» — сообщила она.

Ранее стало известно, что певица попросила взять ее под государственную защиту из-за угроз мошенников.