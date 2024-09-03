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13:32, 3 сентября 2024Экономика

Названы округа Москвы с наиболее подешевевшими новостройками

Сильнее всего среди округов Москвы «квадрат» в новостройках подешевел в ЗелАО

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В августе среди административных округов Москвы недвижимость на первичном рынке сильнее всего подешевела в Зеленоградском (ЗелАО). Об этом со ссылкой на аналитиков платформы bnMAP.pro сообщает РБК.

По информации экспертов, относительно июля средняя цена квадратного метра в новостройках ЗелАО снизилась на 6,3 процента, до 264,1 тысячи рублей. Вторую и третью строчки в списке заняли Новомосковский и Западный округа, где «квадрат» потерял в цене за месяц 3,1 и 1,4 процента, до 266,1 и 557,5 тысячи рублей соответственно.

Напротив, сильнее всего строящееся жилье подорожало в Центральном округе — на 4,4 процента, до 1,35 миллиона рублей за квадратный метр, по сравнению с июлем. В среднем по столице стоимость «квадрата» в новых квартирах также выросла — на 1,7 процента, до 506,4 тысячи рублей.

Лидерство ЗелАО в списке локаций со снизившимися ценами аналитики связали со стартом продаж в трех корпусах комфорт-класса, где недвижимость в среднем стоит дешевле, чем в уже существующих проектах. С учетом относительно небольшого объема предложения новостроек в округе свежее поступление лотов спровоцировало удешевление там «квадрата» жилья.

Ранее список районов Москвы с самой бюджетной арендой квартир возглавили Бирюлево, Зябликово, Новогиреево и Северное Измайлово.

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      Полина Кислицына
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