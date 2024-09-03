Появились подробности биографии брата Павла Дурова

РИА Новости: Николай Дуров имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат

Николай Дуров, брат задержанного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, имеет гражданство Сент-Китс и Невис. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Подчеркивается, что паспорт основного государства имеют оба брата. Также французские правоохранительные органы выдали ордера на арест Павла и Николая Дуровых.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество.

28 августа основателя Telegram взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию. Также бизнесмен должен был внести залог в размере пяти миллионов евро.