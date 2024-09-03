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18:12, 3 сентября 2024Мир

Путин завершил визит в Монголию

Песков: визит Путина в Монголию официально завершен

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Визит президента России Владимира Путина в Монголию официально завершен. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, российский лидер принял участие в памятных мероприятиях по случаю 85-летия битвы при Халхин-Голе и провел встречи с руководством Монголии. Сейчас президент покинул Улан-Батор и направился во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее Путин заявил, что Монголия является дружественной России страной и ее союзником на протяжении многих десятилетий. Он также подчеркнул, что ему приятно принять участие в памятных событиях, посвященных 85-летию битвы при Халхин-Голе. По его словам, в результате тех событий Монголия показала, что она является «очень верным, надежным союзником Советского Союза и России».

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      Максим Габриелян
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