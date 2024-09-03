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10:08, 3 сентября 2024Экономика

Россияне стали переводить больше денег в одну южноазиатскую страну

Сбер: объем денежных переводов россиян в Индию вырос в 100 раз

Фото: Unsplash

В 2024 году объем денежных переводов из России в Индию вырос в 100 раз. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Анатолий Попов. Его цитирует агентство Reuters.

По его словам, Сбербанк остается полноправным участником всех индийских платежных и межбанковских систем и никаких ограничений на его операции нет. Он напомнил, что Индия не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям и сохранила с Россией дружественные отношения. Транзакции в рублях и рупиях проходят гладко, а 90 процентов из них занимают всего несколько часов.

Попов отметил, что рост индийского экспорта в РФ помог решить проблему излишков рупий у российских компаний, которые препятствовали двусторонней торговле в 2023 году.

Ранее сообщалось, что, по словам Попова, экономика Индии на ее нынешнем этапе развития нацелена на решение проблем внутреннего спроса. Интерес российского бизнеса к индийскому рынку серьезно вырос в 2022 году. Последний стал удобной альтернативой. Фактически там можно найти все, в чем нуждаются российские импортеры.

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