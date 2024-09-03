69-я параллель
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08:27, 3 сентября 202469-я параллель

Российский губернатор призвал не стесняться ездить учиться «у противников»

Глава Якутии Николаев призвал не стесняться ездить учиться «у противников»
Айсен Николаев

Айсен Николаев. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Якутии Айсен Николаев призвал не стесняться отправлять за рубеж, в том числе в недружественные страны, людей для получения образования. Об этом губернатор заявил во время Выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его слова приводит РБК.

«Я всегда говорил: не надо стесняться ездить учиться, в том числе у наших противников, если вы сами еще не научились делать это лучше. Надо учиться и дальше делать уже лучше», — считает Николаев.

Он рассказал, что отправил в Массачусетский технологический институт команду, которая развивает креативные индустрии. Эти люди учились в Бостоне, добавил глава Якутии. Глава региона также выступил против госфинансирования в области креативных индустрий и выразил мнение, что власти могут выдавать гранты только на специальное тематическое или идеологическое кино.

Важной задачей в этой сфере губернатор назвал подготовку кадров и вложение в образование. Кроме того, важно создать соответствующую инфраструктуру, уверен он.

Ранее Николаев заявлял, что власти Якутии провели встречу с академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук (РАН), чтобы обсудить холод как один из ресурсов региона и способы монетизировать его.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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