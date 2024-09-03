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21:13, 3 сентября 2024Моя страна

Кабаны насолили жителям Кузбасса

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Кузбассе дикие кабаны насолили местным жителям. Соответствующий материал публикует портал Vse42.

Выяснилось, что в Таштагольском районе кабаны испортили урожай картофеля. Животные, которые пришли из леса, выкопали и съели урожай, а затем ушли обратно. В результате люди остались без большей части картофеля. «В поселке Подкатунь 2/3 урожая картофеля уничтожили дикие кабаны», — рассказали очевидцы.

В июле стало известно, что в Кузбассе открыли новые виды динозавров. Исследователи обнаружили фрагмент плечевой кости крупного растительноядного динозавра и отправили находку в больницу города Мариинска, где расположен мультиспиральный высокоскоростной компьютерный томограф, который выдает снимки с отличным разрешением.

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      Карина Черных
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