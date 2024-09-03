В Челябинске резко вырос спрос на зоотакси. Соответствующую информацию публикует местный портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что в 2024 году челябинцы стали чаще искать в интернете услуги по перевозке животных, чтобы доставить питомцев к ветеринару, грумеру, на вокзал или за город. Стоимость поездки с питомцем по городу туда и обратно в среднем составляет 3 тысячи рублей, в одну сторону — 1,5-2 тысячи рублей.

В мае 2023 года в России рабочие спасли новорожденного детеныша редкого полярного животного. Животное обнаружили во время перегона техники на севере российского полуострова. Рядом с ним лежало тело взрослой особи. Детеныша решили не оставлять один на один с дикой природой и взяли с собой.