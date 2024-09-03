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04:43, 3 сентября 2024Бывший СССР

Ганчев пообещал переход Харьковской области под контроль России

Ганчев: Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность РФ

Фото: Globallookpress.com

Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность России. При этом говорить о сроках пока преждевременно, рассказал в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Я никогда не даю ложных обещаний и не могу это делать, поэтому я не стану называть сроки. Но я практически уверен в том, что уже достаточно скоро наша земля будет освобождена от укронацистов», — подчеркнул он.

Ранее Виталий Ганчев рассказал, что практически все государства НАТО причастны к атакам Вооруженных сил Украины в Курской области. Он уточнил, что каждый день видит из новостей, как практически все страны-участники альянса ведут активные действия против РФ.

Также ранее появилась информация, что наемники из Польши, Румынии, Германии и франкоязычных государств действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области. Ганчев добавил, что мирное население сообщает о том, что слышит много французской речи.

В конце августа ВС России взяли под контроль два села — Стельмаховку в Луганской народной республике и Синьковку в Харьковской области.

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      Марина Совина
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