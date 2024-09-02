В Харьковской области заявили о причастности стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области

Ганчев: к атакам ВСУ в Курской области причастны практически все страны НАТО

Практически все государства Североатлантического альянса причастны к атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, считает глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В разговоре с РИА Новости он указал, что каждый день видит из новостей, как практически все страны-участники НАТО ведут активные действия против РФ.

«Все эти бесчинства, которые и на оккупированной территории Российской Федерации, и еще пока на оккупированной территории в городах Украины творятся, я думаю, все это с попустительства Запада и по заказу их западных кураторов», — высказался он.

Ранее Ганчев сообщил, что атаки ВСУ в Харьковской области не дают полноценно собрать урожай. По его словам, обстрелы усилились. Ганчев добавил, что необходимо провести инженерные, саперные работы. По его словам, уборочные работы, которые ведутся сегодня, очень опасны.

До этого глава российской администрации Харьковской области заявил, что троих иностранных наемников в рядах ВСУ заподозрили в военных преступлениях. Он добавил, что правоохранительные органы намерены устанавливать местонахождение наемников и передавать материалы следствию.