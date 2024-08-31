В Харьковской области заявили о мещающих сбору урожая обстрелах ВСУ

Ганчев: атаки ВСУ в Харьковской области не дают полноценно собрать урожай

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области не дают полноценно собрать урожай, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев, передает телеканал «Соловьев Live».

По его словам, обстрелы усилились. Ганчев добавил, что необходимо провести инженерные, саперные работы. По его словам, уборочные работы, которые ведутся сегодня, идут «на грани жизни и смерти».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе поселка Синьковка.