В Крыму мужчина насмерть отравился купленной в магазине рыбой

В крымской Керчи мужчина насмерть отравился купленной в магазине рыбой

В крымском городе Керчь 40-летний мужчина насмерть отравился рыбой, купленной в магазине. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, он вместе с женой приобрел рыбу в вакуумной упаковке в магазине «Фреш». Крымчанин практически сразу почувствовал себя плохо после того, как употребил продукт. Россиянина доставили в больницу, медикам спасти его не удалось.

Супруге тоже понадобилась помощь врачей, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Родственники мужчины после проведения судмедэкспертизы намерены обратиться в суд, разузнал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в городе Тетюши в Татарстане 11-летняя школьница купила шаурму в ларьке и насмерть отравилась.

Республиканский Роспотребнадзор начал проверять продукцию в ларьке после случившегося.