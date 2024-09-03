Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 3 сентября 2024Россия

В Крыму мужчина насмерть отравился купленной в магазине рыбой

В крымской Керчи мужчина насмерть отравился купленной в магазине рыбой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В крымском городе Керчь 40-летний мужчина насмерть отравился рыбой, купленной в магазине. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, он вместе с женой приобрел рыбу в вакуумной упаковке в магазине «Фреш». Крымчанин практически сразу почувствовал себя плохо после того, как употребил продукт. Россиянина доставили в больницу, медикам спасти его не удалось.

Супруге тоже понадобилась помощь врачей, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Родственники мужчины после проведения судмедэкспертизы намерены обратиться в суд, разузнал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в городе Тетюши в Татарстане 11-летняя школьница купила шаурму в ларьке и насмерть отравилась.

Республиканский Роспотребнадзор начал проверять продукцию в ларьке после случившегося.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал крупные потери при ударе по учебному центру ВСУ. Счет жертв идет на десятки

      Уборщик в аэропорту украл у пассажира часы за 5,4 миллиона рублей

      В Мордовии арестовали главу региональной ячейки нежелательной в России секты

      Депутат Рады обвинил власти Украины в приуменьшении числа жертв после удара по Полтаве

      Бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании» предъявили обвинение во взятке

      Харрис обогнала Трампа в тратах на предвыборную рекламу на ТВ

      По факту нападения мужчины с отверткой на сотрудников ГАИ на посту ДПС возбуждено дело

      Наряд звезды «Эйфории» на прогулке в Венеции раскритиковали в сети

      Apple откажется от чехлов из ткани для iPhone

      Александр Паль сделал предложение своей возлюбленной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше