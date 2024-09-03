В МИД обвинили Запад в подлом отношении к народу Молдавии

Захарова обвинила Запад в подлом отношении к народу Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в подлом отношении к народу Молдавии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Та степень подлости и низости, которую с народом Молдавии пытается совершить Запад, на мой взгляд, беспрецедентна», — сказала она.

По ее словам, то, что Запад сделал с Украиной и другими странами, отличается от происходящего в Молдавии. Захарова отметила циничное воровство языка у молдавских жителей. Официальный представитель МИД подчеркнула, что теперь гражданам страны сказали говорить на румынском языке. При этом молдавский язык старше румынского, уточнила она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад, используя президента Молдавии Майю Санду, намерен сделать республику частью НАТО. Он подчеркнул, что западная сторона действует хамски и беспринципно.