Лавров указал на агрессивность политики Запада в Молдавии

Лавров: Запад в Молдавии работает агрессивно, не признавая никаких приличий

Запад, используя президента Молдавии Майю Санду, чтобы сделать республику частью НАТО, действует хамски и беспринципно. На агрессивность западной политики указал в интервью российским журналистам глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая никаких приличий. Госпожу Санду они превращают в персону, которая тащит просто откровенно Молдавию в НАТО», — приводятся в публикации слова дипломата.

Он отметил, что у Брюсселя и Вашингтона в настоящий момент есть две стратегии насильственного присоединения Кишинева к Североатлантическому альянсу: напрямую, через бюрократические процедуры, или посредством вхождения республики в состав Румынии.

Ранее в МИД России раскритиковали Молдавию за политику искусственной румынизации страны. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, наиболее одиозными проявлениями этого процесса являются переименование молдавского языка в румынский, а также практики назначения на высокие государственные посты выходцев из Бухареста.