В МВД России рассказали о расследовании дела в центре содержания иностранцев

МВД: в мошенничестве подозревают гражданского служащего и наемного работника

Оперативниками управления собственной безопасности полиции сообщили, что в мошенничестве в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово подозреваются наемный работник и гражданский служащий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным правоохранителей, речь идет об инспекторе фонда отделения по документированию иностранных граждан и делопроизводителе канцелярии Центра временного содержания иностранных граждан. Следственные действия и расследование направлены на выяснение всех обстоятельств и других лиц, которые могут быть причастны к их деятельности. Кроме того, сейчас проходят обыски на рабочих местах задержанных и по их местам жительства.

Ранее сообщалось, что причиной возбуждения уголовного дела дела стала деятельность двух фигурантов, которые занимались документированием иностранцев и за деньги помогали желающим ускорить процедуру отправки из центра на родину. Это обходилось желающим в 30 тысяч рублей, а за 5 тысяч инспекторы разрешали мигрантам свидание с родственниками.