Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:33, 3 сентября 2024Силовые структуры

В МВД России рассказали о расследовании дела в центре содержания иностранцев

МВД: в мошенничестве подозревают гражданского служащего и наемного работника
Начало событий в новости Силовики пришли с обысками в Центр временного содержания иностранцев в Москве

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Оперативниками управления собственной безопасности полиции сообщили, что в мошенничестве в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово подозреваются наемный работник и гражданский служащий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным правоохранителей, речь идет об инспекторе фонда отделения по документированию иностранных граждан и делопроизводителе канцелярии Центра временного содержания иностранных граждан. Следственные действия и расследование направлены на выяснение всех обстоятельств и других лиц, которые могут быть причастны к их деятельности. Кроме того, сейчас проходят обыски на рабочих местах задержанных и по их местам жительства.

Ранее сообщалось, что причиной возбуждения уголовного дела дела стала деятельность двух фигурантов, которые занимались документированием иностранцев и за деньги помогали желающим ускорить процедуру отправки из центра на родину. Это обходилось желающим в 30 тысяч рублей, а за 5 тысяч инспекторы разрешали мигрантам свидание с родственниками.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по учебному центру ВСУ. «Искандер» мог уничтожить сотни специалистов в момент построения личного состава

      Покупательница квартиры Долиной подала на певицу в суд

      Начато расследование после жесткой посадки вертолета в российском регионе

      Путин возложил цветы к памятнику Жукову в Монголии

      Правительство пообещало более справедливо платить пенсии

      Умер разработчик атомных подлодок ЦКБ «Рубин»

      В российском городе объект «международного уровня» открыли без освещения

      В ЕС определили ответственного за восстановление Украины

      Украинская Рада не приняла закон об увеличении налогов

      В МВД России рассказали о расследовании дела в центре содержания иностранцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше