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12:24, 3 сентября 2024Россия

В России оценили последствия отключения десятков дорожных камер

Автоэксперт Хайцеэр заявил, что дорожные камеры выполнили главную функцию

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Дорожные камеры в России выполнили главную функцию. Последствия отключения нескольких десятков объектов видеонаблюдения оценил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр, пишет 360.ru.

Автоэксперта заявил, что камеры вложили в людей мысль о важности следования правилам дорожного движения, а стало быть — выполнили свое основное предназначение. В частности, российские водители начали инстинктивно соблюдать скоростной режим.

«Иногда у нас в регионах забывают, что камера фотовидеофиксации — не инструмент для извлечения прибыли, а инструмент для предупреждения — подчеркиваю, предупреждения! — правонарушения, то есть нарушения ПДД водителями», — рассказал Хайцеэр, добавив, что в некоторых регионах России камеры начали использовать не в целях снижения аварийных ситуаций, а для извлечения прибыли.

Автоэксперт также призвал сделать акцент на установке на дорогах предупреждающих знаков. По его мнению, они понижают нервозность водителей.

С 1 сентября 2024 года в России вступил в силу закон, регламентирующий места установки дорожных камер. Смысл нововведения заключается в том, чтобы комплексы фотовидеофиксации не устанавливали там, где в них нет необходимости.

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      Елена Торубарова
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