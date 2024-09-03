В российском регионе потратят миллиард рублей на реконструкцию здания правительства

На реконструкцию здания Дома правительства Чувашии направили миллиард рублей

На реконструкцию старого здания Дома правительства Чувашии направили более миллиарда рублей. Власти российского региона планируют завершить работы до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на главу Чувашии Олега Николаева.

Здание 1940 года постройки является объектом культурного наследия федерального значения. В 2011 году эксплуатация объекта была прекращена, а в 2022-м началась масштабная реконструкция. Изначально планировалось завершить работы досрочно.

Выделенные деньги пойдут на укрепление фундамента, который находился в аварийном состоянии. Значительные средства потребовались также на восстановление конструкций, разрушенных в течение десяти лет, которые здание не использовалось и не отапливалось.

Кроме того, было проведены различные исследования памятника культуры. «Объект уже определенным образом видоизменялся в 1990-е годы. При этом, к сожалению, там отошли от охранной грамоты, поэтому мы еще и эти работы проводили, восстанавливали», — пояснил Николаев.

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