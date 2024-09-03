В российском регионе задержали подозреваемых в краже оборудования на три миллиарда рублей

В Крыму задержали троих подозреваемых в краже оборудования на 3 млрд рублей

В Крыму полиция задержала троих подозреваемых в краже оборудования для цементного завода на сумму около трех миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, задержанные похитили оборудование с части находящейся в аренде у коммерческой организации территории Керченского морского порта Камыш-Бурун.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере»). Все фигуранты заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что Петроградский суд Санкт-Петербурга арестовал уроженца Сочи Артура Барбынца, подозреваемого в совершении рекордной по сумме кражи из банка — он вынес, по данным следствия, более одного миллиарда рублей в разной валюте и ценности.