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20:00, 3 сентября 2024Силовые структуры

В российском суде зарегистрировано первое уголовное дело об оправдании теракта в «Крокусе»

Военный суд зарегистрировал первое дело об оправдании теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Начало событий в новости «Я возил им оружие из Махачкалы»

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В России военный суд зарегистрировал первое уголовное дело об оправдании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, в суд поступило уголовное дело в отношении 26-летнего водителя такси из Кыргызстана Жаната Ажыбекова. Его задержали в Москве сразу после теракта — 23 марта. По информации правоохранителей, причиной задержания стало то, что в разговоре с другими людьми он одобрил нападение на концертный зал. Ажыбеков сидел в нескольких десятках чатов в поисках работы и по оформлению документов, и в каком-то из них он одобрил теракт. Отмечается, что его арестовали 27 марта.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

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      Анна Габай
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