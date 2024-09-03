Врач развеял миф о пользе пива для почек

Эндокринолог Сикорский посоветовал не пить пиво для выведения камней из почек

Утверждение, что пиво помогает выводить камни из почек, не имеет под собой никакого научного обоснования, считает эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Олег Сикорский. Этот миф он развеял в беседе с «Лентой.ру».

Сикорский заявил, что научные исследования о пользе пива для выведения камней из почек не проводились. При этом, по его словам, само по себе потребление жидкости действительно способствует профилактике почечнокаменной болезни, но пиво — не тот напиток, который врачи посоветовали бы пить при этом недуге.

Чрезмерное потребление любой жидкости оказывает большую нагрузку на органы выведения. При этом самым опасным для них вариантом остается этиловый спирт, который есть как в пиве, так и в любом другом алкоголе Олег Сикорский эндокринолог

Эндокринолог предупредил, что такой метод не избавит от камней в почках. Но от него стоит ожидать те же негативные последствия для организма, что от чрезмерного употребления любого алкоголя: набора веса, проблем с печенью, сердцем, нервной системой и мозгом, добавил Сикорский.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала об опасности употребления пива. Мельникова обратила внимание россиян на то, что пиво часто воспринимается как легкий алкогольный напиток из-за низкого содержания в нем спирта по сравнению, например, с водкой.

