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18:00, 4 сентября 2024Экономика

Африканская страна призвала Россию помочь с добычей нефти и газа

Нигерия захотела привлечь Россию к проектам по разведке и добыче нефти и газа

Фото: Ikechi Ugwoeje / Shutterstock / Fotodom

Нигерия призвала Россию помочь с добычей нефти и газа. О необходимости привлечь российские компании к проектам по разведке и разработке месторождений на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила гендиректор Женской торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты африканской страны Орицевейинми Эрибо, ее слова приводит РИА Новости.

Впервые представитель Нигерии заявил об интересе к российским технологиям в нефтегазовой сфере в июне 2023 года. Тогда постоянный секретарь министерства нефти и природных ресурсов Нигерии и официальный представитель страны в ОПЕК Габриел Адуда признал, что страна должна привлечь партнеров в свои проекты по добыче энергоресурсов.

По словам Эрибо, у России есть необходимые технологии, знания и опыт в сфере нефтедобычи, что делает ее важным игроком в этой отрасли.

«У вас есть технологии, у вас есть опыт, у вас есть ноу-хау, у вас есть влияние, у вас есть деньги, чтобы продвигать этот разговор вперед… На мой взгляд, российские компании должны участвовать в этих разговорах», — пояснила она.

Торговый представитель России Максим Петров ранее рассказал, что в 2025 году российские производители автозапчастей могут начать работу в Нигерии. Первая группа предпринимателей отправится в столицу страны Абуджу для старта переговоров уже осенью. По словам Петрова, детали для машин, которые будут производить на другом континенте, будут поставляться как в Россию, так и в другие страны Африки.

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