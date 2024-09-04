Арестовали избившего таксиста из-за нежелания оплатить поездку россиянина

В Подмосковье арестовали дагестанца, избившего таксиста из-за нежелания платить

Суд арестовал жителя Дагестана, который избил таксиста в Люберцах из-за нежелания оплачивать поездку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 30 сентября.

31 августа водитель Денис из Москвы довез клиента до места назначения, однако пассажир не захотел платить за поездку и вступил с ним в перепалку. В какой-то момент злоумышленник вышел из салона авто и попытался ударить таксиста прямо через водительское окно. В результате таксист потерял контроль над управлением и задел несколько припаркованных поблизости автомобилей.

2 сентября стало известно о задержании дагестанца. Против него возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») и 159 («Мошенничество») УК РФ.