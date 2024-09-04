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09:10, 4 сентября 2024Ценности

Блогерша купила шкатулку в секонд-хенде и удивилась ее содержимому

Фото: @francescacharityshop / TikTok

Блогерша Франческа Рамсден купила шкатулку в секонд-хенде и удивилась ее содержимому. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 135,7 тысячи подписчиков.

В размещенном видео пользовательница сети с никнеймом @francescacharityshop рассказала, что приобрела в комиссионном магазине розовую шкатулку за пять фунтов стерлингов (575 рублей) и решила внимательно изучить украшения, которые лежали в ней. Так, в первую очередь она продемонстрировала на камеру массивное ожерелье из дерева, подвеску в виде металлического сердца, белый браслет из бисера и серебряную брошь. Затем инфлюэнсерша показала зрителям кольцо. «Я отнесу его ювелиру и посмотрю, что он скажет», — сказала она.

После этого Рамсден записала еще один ролик, в котором огласила результаты экспертизы. Выяснилось, что украшение с топазом выполнено из золота в девять карат. «Новое кольцо обойдется примерно в 200 фунтов стерлингов (23 тысячи рублей), а если сдать его в ломбард, то можно выручить примерно в 50-80 фунтов стерлингов (5700-9200 тысяч рублей). Я сохраню его, оно прекрасно», — прокомментировала блогерша.

В марте блогерша Ренна с никнеймом @rennanjoku купила дешевый пиджак в секонд-хенде и удивилась ценной находке.

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      Мария Винар
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