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16:49, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

Подросток чуть не умер из-за нового интернет-челленджа

Подросток из Англии попал в больницу из-за челленджа с вдыханием токсичных паров

Фото: brazzo / Getty Images

12-летний Цезарь Уотсон-Кинг из Англии попал в больницу и чуть не умер после того, как повторил опасный интернет-челлендж. Об этом сообщает DailyMail.

По данным издания, подросток повторил новый интернет-тренд, участники которого вдыхают токсичные пары различных веществ. После того, как подросток вдохнул пары дезодоранта, у него начался припадок. В таком состоянии его обнаружила мать Никола Кинг. «Я увидела, как Цезарь лежит на полу, а его глаза закатываются. (...) Он посинел и перестал дышать», — рассказала она. Женщина оказала сыну первую помощь, затем его госпитализировали.

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В больнице у подростка несколько раз произошла остановка сердца. Его ввели в искусственную кому на 48 часов. Юношу выписали только спустя восемь дней. По словам матери, он почти полностью пришел в норму, однако она заметила, что у него ухудшилась краткосрочная память.

Отмечается, что в последнее время опасный тренд, призывающий вдыхать токсичные пары, стал популярным у юных пользователей соцсетей. Как указано в статье, ранее он унес жизни как минимум двух других подростков — 11-летнего мальчика и 14-летней девочки.

Ранее сообщалось, что блогерша из Австралии Бек Хардгрейв оказалась в больнице после того, как попыталась повторить популярный в TikTok тренд с приготовлением салата из огурцов. В процессе она сильно порезала руку.

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      Маргарита Щигарева
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