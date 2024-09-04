Два украинских солдата сдались в плен после попыток штурма в Курской области

Минобороны заявило о двух сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ в Курской области

Два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен после попыток штурма в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, две атаки украинских войск отразили подразделения группировки войск «Север». Противник попытался штурмовать российские позиции в направлении населенных пунктов Малая Локня и Комаровка.

Помимо того, были сорваны попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ольговка, Погребки и Коренево.

«Уничтожена боевая бронированная машина ВСУ и три автомобиля, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен», — добавили в оборонном ведомстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

2 сентября президент России Владимир Путин заверил, что с «бандитами, которые забрались (...) в Курскую область», разберутся. При этом глава государства отметил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.