Правительство одной из стран ЕС раскритиковали из-за особенностей помощи Украине

В ЕП раскритиковали Грецию из-за особенностей помощи Украины

Члены Европарламента (ЕП) от Греции Эммануил Фрагкос и Галато Александракис раскритиковали правительство страны из-за особенности оказания помощи Украины. Об этом говорится в обращении евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК). Текст письма изучила «Лента.ру»

«По словам украинского премьер-министра [Дениcа Шмыгаля], военные обязательства, изложенные в 20 соглашениях о безопасности, которые Киев подписал со своими партнерами, предполагают военную поддержку на сумму 60 миллиардов долларов ежегодно в течение следующих четырех лет. Греческое правительство не информирует своих граждан о передаче греческих систем вооружения Украине, тем самым не соблюдая свои обязательства в отношении прозрачности, особенно учитывая, что речь идет о государственных активах. Вместо этого информация поступает в Грецию только через "черный ход", от украинского правительства», — говорится в тексте их письма.

Очевидно, что обороноспособность Греции, особенно на наших островах, существенно ослаблена, поскольку соответствующее вооружение не заменяется Эммануил Фрагкос, Галато Александракис члены Европарламента от Греции

В связи с этим парламентарии задают Еврокомиссии ряд вопросов, в том числе об общей стоимости поставленного Грецией Украине оружия. «В целях обеспечения прозрачности в отношении качественного воздействия на греческую оборону, ведет ли Комиссия учет соотношения затрат и выгод между оружием, которое Греция поставила Украине, и оружием, которое Греция получила от своих союзников по ЕС и НАТО?» — спросили авторы обращения.

Ранее сообщалось, что Греция собирается передать США 32 истребителя F-16 Block-30 для модернизации и последующей отправки Киеву. При этом уточнялось, что греческие военные эксперты с опаской относятся к идее передачи Украине десятков истребителей.