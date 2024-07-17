Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:16, 17 июля 2024Мир

Раскрыты планы Греции передать Украине десятки истребителей F-16

Al Jazeera: Греция передаст США 32 истребителя F-16 для последующей отправки ВСУ

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Греция собирается передать США 32 истребителя F-16 Block-30 для модернизации и последующей отправки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующие планы Афин раскрывает Al Jazeera со ссылкой на источники.

Отмечается, что Украина на данный момент ожидает 60 списанных F-16 из Дании, Норвегии и Нидерландов. При этом украинские власти говорят, что им нужно около 150 истребителей. «32 самолета Греции могли бы в какой-то степени сократить разрыв», — говорится в материале.

Греция планирует продать эту технику обратно в США, чтобы Вашингтон модернизировал ее и затем передал Киеву, рассказали собеседники издания на условиях анонимности.

При этом греческие военные эксперты с опаской относятся к идее передачи Украине десятков истребителей. «Сдерживающим фактором являются соображения безопасности, которые делают политику Греции проукраинской», — подчеркивается в статье.

Ранее военный аналитик Гильермо Пулидо заявил, что западные многоцелевые истребители F-16, которые в скором времени могут быть поставлены Украине, не изменят ситуацию на фронте в пользу Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Польши заявил, что победа России в конфликте на Украине приведет к войне с НАТО. Почему он так думает?

      МВД объявило в розыск журналиста Захарова за нарушение правил деятельности иноагента

      Суд ЕС сообщил о нарушениях Еврокомиссии при закупке вакцин

      Ослепший на СВО боец пожаловался на забвение и отсутствие выплат

      50-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала фото в откровенном купальнике

      В Дагестане блогер на камеру растоптал православный крест и поплатился

      Китай приостановил консультации с США по одному вопросу

      В России впервые наладили управление дроном через спутник

      Бывшая коллега пермского людоеда описала того словами «его самого можно съесть»

      На Украине начнут определять военнообязанных по принципу таргетированной рекламы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше