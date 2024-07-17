Раскрыты планы Греции передать Украине десятки истребителей F-16

Al Jazeera: Греция передаст США 32 истребителя F-16 для последующей отправки ВСУ

Греция собирается передать США 32 истребителя F-16 Block-30 для модернизации и последующей отправки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующие планы Афин раскрывает Al Jazeera со ссылкой на источники.

Отмечается, что Украина на данный момент ожидает 60 списанных F-16 из Дании, Норвегии и Нидерландов. При этом украинские власти говорят, что им нужно около 150 истребителей. «32 самолета Греции могли бы в какой-то степени сократить разрыв», — говорится в материале.

Греция планирует продать эту технику обратно в США, чтобы Вашингтон модернизировал ее и затем передал Киеву, рассказали собеседники издания на условиях анонимности.

При этом греческие военные эксперты с опаской относятся к идее передачи Украине десятков истребителей. «Сдерживающим фактором являются соображения безопасности, которые делают политику Греции проукраинской», — подчеркивается в статье.

Ранее военный аналитик Гильермо Пулидо заявил, что западные многоцелевые истребители F-16, которые в скором времени могут быть поставлены Украине, не изменят ситуацию на фронте в пользу Киева.