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18:57, 14 июля 2024Мир

На Западе заявили о бесполезности поставок F-16 для ВСУ

El Periódico: самолеты F-16 не изменят ситуацию на фронтах в пользу Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Западные многоцелевые истребители F-16, которые в скором времени могут быть поставлены Украине, не изменят ситуацию на фронтах в пользу Украины. Об этом газете El Periódico заявил военный аналитик Гильермо Пулидо.

«Ограниченная поставка самолетов [Киеву] будет иметь важное, но не решающее значение. Они не изменят ситуацию на местах и не склонят чашу весов [на поле боя] в пользу Украины», — заявил он. Аналитик напомнил, что в пользу бесполезности поставок говорит тот факт, что ВВС Украины не хватает обученных на должном уровне пилотов.

Ранее замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква сообщил, что Бельгия поставит Киеву 30 истребителей F-16 к 2028 году.

При этом президент Украины Владимир Зеленский просил западные страны передать Киеву 128 таких самолетов, отметив, что это равно их общему количеству, которое имеется у западных партнеров.

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      Виктория Кондратьева
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