Хирург рассказал о бесконтактной войне в зоне СВО

Военный хирург: в зоне СВО по большей части продолжается бесконтактная война

В зоне специальной военной операции (СВО) по большей части продолжается бесконтактная война, заявил военный хирург передового госпиталя «Ахмат» с позывным Видок. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, порядка 80 процентов всех ранений, получаемых военнослужащими РФ, — от атак дронов-камикадзе. «Здесь война дронов — бесконтактная война. И медикам тяжелее, и медики страдают… Недавно погиб и наш товарищ (от удара дрона — прим. "Ленты.ру"), работавший на этом объекте», — рассказал он.

Медики добавили, что от атаки одного дрона-камикадзе могут пострадать несколько человек. Группы эвакуации являются одной из приоритетных целей для операторов-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Курской области заметили медика ВСУ с позывным Каннибал, пытавшую российских пленных.