Популярный блогер Влад А4 помог разработать новый дизайн детских СберКарт

Влад А4 помог разработать новый дизайн детских СберКарт

Популярный блогер Влад А4 принял участие в разработке нового дизайна СберКарт для детей. Лимитированная коллекция уже доступна для заказа, об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбера.

В коллекцию вошли карты в трех разных дизайнах для клиентов от 6 до 13 лет. Заявку на оформление можно подать в приложении СберБанк Онлайн. Карта позволит ребенку оплачивать покупки и получать за них бонусы Спасибо, а также переводить деньги друзьям и родственникам с помощью приложения СберKids. Инструмент разработан специально для юных пользователей с учетом их потребностей и возрастных ограничений. В приложении также доступен образовательный контент для повышения финансовой грамотности.

Отмечается, что детские карты есть уже у 3,7 миллиона детей. В 2024 году Сбер стал лидером рейтинга Frank RG в категории «Детский банкинг» и победил в номинации «Лучший детский банк». Эксперты агентства учитывали в том числе отзывы юных клиентов и их родителей.

Ко Дню знаний Сбер и партнеры подготовили специальные предложения для юных клиентов, включая скидки на сервис «Профориентация» и обучение в учебных центрах «Алгоритмики». Специальные условия действуют до 30 сентября 2024 года.