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16:48, 4 сентября 2024Ценности

Кармен Электре советовали похудеть во время съемок «Спасателей Малибу»

Продюсеры сериала «Спасатели Малибу» советовали Кармен Электре похудеть

Фото: Charley Gallay / Getty Images

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, рассказала о неприятном моменте во время съемок сериала «Спасатели Малибу». Соответствующее интервью появилось в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) телеканала Extra.

По словам знаменитости, тогда продюсеры телепроекта советовали ей похудеть на несколько килограммов. «Я никогда не взвешивалась, но мне иногда говорили, что я слишком тяжелая», — посетовала Электра.

При этом звезда отметила, что вспоминая съемки сериала в те годы, она понимает, что весила не так много, как считали продюсеры. «Они подходили ко мне и говорили: "Тебе нужно сбросить немного веса". Теперь я оглядываюсь назад и понимаю, что я не была такой», — объяснила она.

В августе сообщалось, что участник съемочной команды журнала Harper's Bazaar попросил британскую актрису Кейт Уинслет прикрыть складки на животе во время фотосессии топлес.

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      Мария Винар
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