Кармен Электре советовали похудеть во время съемок «Спасателей Малибу»

Продюсеры сериала «Спасатели Малибу» советовали Кармен Электре похудеть

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, рассказала о неприятном моменте во время съемок сериала «Спасатели Малибу». Соответствующее интервью появилось в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) телеканала Extra.

По словам знаменитости, тогда продюсеры телепроекта советовали ей похудеть на несколько килограммов. «Я никогда не взвешивалась, но мне иногда говорили, что я слишком тяжелая», — посетовала Электра.

При этом звезда отметила, что вспоминая съемки сериала в те годы, она понимает, что весила не так много, как считали продюсеры. «Они подходили ко мне и говорили: "Тебе нужно сбросить немного веса". Теперь я оглядываюсь назад и понимаю, что я не была такой», — объяснила она.

В августе сообщалось, что участник съемочной команды журнала Harper's Bazaar попросил британскую актрису Кейт Уинслет прикрыть складки на животе во время фотосессии топлес.