Обвиняемому в растрате 18 миллионов рублей ректору БФУ продлили арест

В Калининграде суд продлил арест ректору БФУ Федорову до 8 ноября

В Калининграде суд продлил арест ректору Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) Александру Федорову, обвиняемому в растрате более 18 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Федоров будет под стражей до 8 ноября. Он проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение и растрата денежных средств»).

Федоров и его заместитель были задержаны 8 июля. 10 июля суд арестовал ректора БФУ до 8 сентября. 17 июля ему предъявили обвинение в растрате. По версии следствия, Федоров вместе с замом разработал незаконную схему денежных поощрений подчиненных. Благодаря этому с февраля 2022-го по июнь 2024 года они присвоили себе более 18 миллионов рублей.